Тюменские чиновницы похвастались безумно дорогими брендовыми вещами

Многие знаменитые женщины неравнодушны к аксессуарам, нарядам, обуви, сумкам. Тюменки, о которых ниже пойдет речь, не являются исключением. Чиновницы похвастались безумно дорогими брендовыми вещами.

Лариса Невидайло, владелица сети «Максим», на недавнем мероприятии появилась с сумкой Dior Caro за 450 тысяч рублей. Но это не самая дорогая вещь в ее гардеробе. За винтажную сумку Chanel она отдала 700 тысяч рублей.

Еще одна модница Галина Шарухо во время выхода в свет сверкнула подвеской Carrera из белого золота с бриллиантами за 800 тысяч рублей.

Заместителя председателя облдумы Наталья Шевчик также не осталась незамеченной. Чиновница вышла в свет в образе на 500 тысяч рублей (туфли и сумка), хотя еще в руках, кроме iPhone, держала дорогую сумку французского бренда Celine класса pret-a-porter de luxe.

Губернатор Ольга Моор выглядела поскромнее. Из самых дорогих вещей можно отметить сумку Valentino за 370 тысяч рублей. У руководителя областного департамента культуры Елены Майер журналисты разглядели одежду итальянского бренда Armani Exchange.