Информинг » В России » Тюменские чиновницы похвастались безумно дорогими брендовыми вещами

Тюменские чиновницы похвастались безумно дорогими брендовыми вещами

Image 16+
Тюменские чиновницы похвастались безумно дорогими брендовыми вещами
В России / Знаменитости
источник фото: pixabay.com

Многие знаменитые женщины неравнодушны к аксессуарам, нарядам, обуви, сумкам. Тюменки, о которых ниже пойдет речь, не являются исключением. Чиновницы похвастались безумно дорогими брендовыми вещами.

Лариса Невидайло, владелица сети «Максим», на недавнем мероприятии появилась с сумкой Dior Caro за 450 тысяч рублей. Но это не самая дорогая вещь в ее гардеробе. За винтажную сумку Chanel она отдала 700 тысяч рублей.

Еще одна модница Галина Шарухо во время выхода в свет сверкнула подвеской Carrera из белого золота с бриллиантами за 800 тысяч рублей. 

Заместителя председателя облдумы Наталья Шевчик также не осталась незамеченной. Чиновница вышла в свет в образе на 500 тысяч рублей (туфли и сумка), хотя еще в руках, кроме iPhone, держала дорогую сумку французского бренда Celine класса pret-a-porter de luxe. 

Губернатор Ольга Моор выглядела поскромнее. Из самых дорогих вещей можно отметить сумку Valentino за 370 тысяч рублей. У руководителя областного департамента культуры Елены Майер журналисты разглядели одежду итальянского бренда Armani Exchange.

Информационное агентство «Informing»

Жительница Новосибирска заработала миллион, пока ждет своего парня с СВО

Жительница Новосибирска заработала миллион, пока ждет своего парня с СВО

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Тюменские чиновницы похвастались безумно дорогими брендовыми вещами

Сегодня, 10:55

Пассажиры в Москве жалуются на штрафы и потребовали ввести бесплатный проезд

Сегодня, 10:34

Два опасных погодных явления надвигаются на выходных на Воронежскую область

Вчера, 16:54

Таинство причащения: Православным россиянам рассказали, для чего и как оно проводится

Вчера, 16:40

Пользователей Сети возмутило видео девушки, жалующейся на 8-часовой рабочий день

Вчера, 16:26

Екатеринбуржцы выстроились в огромные очереди на розыгрыш в продуктовый гипермаркет

Вчера, 16:20

Жены военнослужащих пожаловались на отчуждение после возвращения мужей из СВО

Вчера, 08:04

В Екатеринбурге ищут людей на подработку с зарплатой до 135 тысяч рублей

Вчера, 07:54

В выходные в Свердловскую область придет сильная метель

27-10-2023, 20:21

Эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева допустила рост числа криминальных абортов в РФ

27-10-2023, 18:43

Андрей Малахов резко высказался о мэре Каменска-Уральского и пробках в Екатеринбурге

27-10-2023, 12:35

В России заболевшим школьникам разрешат не делать домашнее задание

26-10-2023, 19:36

Студентка из Москвы призналась, что тратит более 60 тысяч рублей за день

26-10-2023, 19:31

Россиянам назвали 5 бытовых приборов, которые нужно обязательно выключать на ночь

26-10-2023, 13:18

Жительница Новосибирска заработала миллион, пока ждет своего парня с СВО

26-10-2023, 13:05

Москвичи жалуются на массовую облаву безбилетников в автобусах

26-10-2023, 12:55

Семья погибшего на СВО военнослужащего Долганова не получила положенные выплаты

25-10-2023, 09:30

Турэксперт Козырев рассказал, какие туры можно купить дешевле 200 тыс. рублей

25-10-2023, 09:07

Праздник Иерусалимской иконы Божией Матери 25 октября: в чем помогает

24-10-2023, 21:03

Стало известно, сколько жителей Екатеринбурга призовут в армию осенью 2023

17-10-2023, 18:51

Новости партнеров
2023
ru-RU