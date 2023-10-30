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Инженер рассказал, как победить вечные давки в Академическом районе

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Инженер рассказал, как победить вечные давки в Академическом районе
В России
Источник фото: pixabay.com

Транспортная связь Академического и центра города — боль десятков тысяч горожан. Ситуация с постоянными давками в транспорте уже стала предметом насмешек и жалоб.

По словам инженера, руководителя группы планирования общественного транспорта SIMETRA Юрия Сурнина, транспортное облуживание в Академическом можно улучшить. Прежде всего для этого следует добавить автобусы большого класса на линии.

Стоит обратить внимание на интервалы движения. На маршрутах через Академический они начинаются от 10 минут. Это не соответствует населенности района.

Кроме того, один из методов борьбы с нехваткой персонала (что является еще одной проблемой) это укрупнение подвижного состава. Тогда один экипаж способен перевести за рейс больше пассажиров. Это позволит сохранить провозную способность за счет меньшего количества рейсов, - говорит эксперт.

Напоследок, Сурнин сомневается, что запуск ветки трамвая, которая находится на завершающей стадии строительства и должна быть вскоре запущена, заметно не сможет улучшить ситуацию с транспортом в Академическом.

Информационное агентство «Informing»

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