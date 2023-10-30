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Yonhap: сбежавшие от мобилизации граждане России год живут в аэропорту Южной Кореи

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Yonhap: сбежавшие от мобилизации граждане России год живут в аэропорту Южной Кореи
В России
источник фото: pixabay.com

Граждане России, которые сбежали из страны от мобилизации в Южную Корею еще в октябре минувшего года, более года живут в аэропорту Инчхон. Трое россиян не могут получить в стране убежище, пишет Yonhap.

«Трое человек живут в зоне ожидания вылета аэропорта с октября после того, как они сбежали из РФ, чтобы избежать частичной мобилизации», — пишет новостное издание.


Авторы портала отмечают, что граждане России просили предоставить правительнство Южной Кореи убежище, но министерство юстиции отклонило просьбу, уточнив, что уклонение от военной службы не является весовым основанием для статуса беженца.

Информационное агентство «Informing»

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