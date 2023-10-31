Новосибирцу на кредитку МТС Банка по ошибке зачислили 1 миллиард рублей

Житель Новосибирска во время погашения платежей по кредитке на сумму 150 и 75 тысяч рублей заметил, что банк ему заблокировал карты. Когда Станислав Минаковайдя зашел в приложение, то на балансе одной из карт увидел 1 миллиард рублей.

На горячей линии мужчине не смогли помочь, однако оформили заявку. Через некоторое время его пригласили в банк с документами. Когда Станислав пришел в учреждение, обнаружил, что миллиард еще числится на его карте.

Как сообщается, новосибирец три раза приходил в банк, однако проблема решилась только после вмешательства журналистов. Зачисление денег сотрудница банка назвала технической ошибкой. Впрочем, Минаковайдя планирует подать в суд для возмещения ему морального вреда.