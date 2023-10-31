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РБК продемонстрировал, как выглядит звезда фильма «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова

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РБК продемонстрировал, как выглядит звезда фильма «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова
Знаменитости
Источник фото: pixabay.com

Сегодня, 31 октября, знаменитая советская актриса Раиса Рязанова отмечает свое 79-летие. РБК представил трансформацию этой любимой артистки, покорившей сердца нескольких поколений зрителей. Столь великолепная карьера Раисы включает в себя около 245 проектов. Однако многие помнят ее по роли Тоси в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Эта роль стала 25-й в ее карьере.

После завершения этой культовой картины, Раиса в течение 10 лет ежегодно радовала зрителей новыми проектами. В 90-е годы объем ее работы немного уменьшился. Некоторое время она предпочитала эпизодические роли.

Своеобразный новый этап в карьере артистки можно связать с участием в сериале «Не родись красивой». С 2005 года и по сегодняшний день юбилярша с удовольствием играет в Московском театре Олега Табакова.

Информационное агентство «Informing»

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