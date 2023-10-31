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Стало известно, откуда в квартире убитых пенсионеров из Екатеринбурга взялись миллионы

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Стало известно, откуда в квартире убитых пенсионеров из Екатеринбурга взялись миллионы
В России
источник фото: pixabay.com

Стало известно о деталях ужасного убийства пожилой пары, Валентины и Петра Ильвуткиных, произошедшего в их квартире на ул. Новгородцевой в Екатеринбурге. Как установило следствие, из дома пенсионеров была похищена значительная сумма денег - не менее 7 миллионов рублей. Родная сестра погибших порталу E1.RU раскрыла происхождение этой немалой суммы.

«У них дом на ВИЗе был. В апреле он был снесен. За него дали 7 миллионов. Это не так уж и много. Некоторым платили больше, 12 миллионов. Но потом произошел пожар, дом полностью сгорел, поэтому заплатили только лишь за землю. Деньги перевели на книжку, у нее там лежал ранее миллион», - рассказывает она.

Позже муж погибшей убедил жену снять сумму, а Валентина решила оставить семь миллионов дома. Бывали случаи, когда сама хозяйка забывала на время, где положила деньги. Она подавала заявления в полицию о краже средств.

«Все знали, что у них в доме хранятся миллионы. Они ссорились из-за этого, в доме хорошая слышимость для соседей. Участковый знал, так как она к нему ранее с заявлением обращалась», — добавила женщина.

В тот же день, когда были обнаружены бездыханные тела супругов, участковый, отвечавший за порядок в этом районе, решил покончить с собой и попал под подозрение.

Информационное агентство «Informing»

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