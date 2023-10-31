Стало известно, откуда в квартире убитых пенсионеров из Екатеринбурга взялись миллионы

Стало известно о деталях ужасного убийства пожилой пары, Валентины и Петра Ильвуткиных, произошедшего в их квартире на ул. Новгородцевой в Екатеринбурге. Как установило следствие, из дома пенсионеров была похищена значительная сумма денег - не менее 7 миллионов рублей. Родная сестра погибших порталу E1.RU раскрыла происхождение этой немалой суммы.
Позже муж погибшей убедил жену снять сумму, а Валентина решила оставить семь миллионов дома. Бывали случаи, когда сама хозяйка забывала на время, где положила деньги. Она подавала заявления в полицию о краже средств.
В тот же день, когда были обнаружены бездыханные тела супругов, участковый, отвечавший за порядок в этом районе, решил покончить с собой и попал под подозрение.