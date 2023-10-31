В фильме «Ирония судьбы» нашли загадочный киноляп, связанный с мебелью

В фильме «Ирония судьбы» обнаружили интересный киноляп, связанный с мебелью. Этот культовый фильм, пользующийся огромной популярностью у зрителей, был давно разобран по частям.

В сценах, разворачивающихся в квартире у Нади, при проведении съемок упустили несколько заметных деталей. В первой серии картины, когда Надя и Женя только начинают выяснять, кто является хозяином квартиры, на заднем плане можно увидеть сервант.

На нем расположены фотографии Нади и Ипполита. Четко видно, что у верхнего отсека шкафа есть две блестящие ручки-пуговицы. Тем не менее, уже к концу первой серии, когда новогодний вечер в разгаре, одна из ручек-пуговиц шкафа как будто исчезает бесследно.