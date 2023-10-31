В Сети высмеяли шоу Урганта и Познера: «Недовольное лицо у Ваньки, бедствует»

В соцсетях обсуждают неожиданное объединение Ивана Урганта и Владимира Познера. Поклонники поразились, когда узнали, что они вместе отправились в путешествие по миру, чтобы поделиться воспоминаниями со зрителями..
В рамках «Путешествия Познера и Урганта» ведущие выступили в разных странах перез эмигрантами. Идея творческого дуэта принадлежит Екатерине Одинцовой, ранее работавшей на Первом канале.
Как заметили поклонники, в трэвел-шоу ведущие не обмолвились о политических событиях, которые сейчас происходят в мире: