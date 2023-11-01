Актёр Виктор Сухоруков рассказал о своем отъезде из России: «Я Голливуд давно завоевал»

Виктор Сухоруков сообщил, почему не уехал на Запад. По словам народного артиста России, он получил предложения о съёмках в голливудских кинофильмах, но из-за работы на родине ни разу не думал об эмиграции.

«Я свой Голливуд уже давно завоевал. Сидит перед вами орденоносный артист. Относитесь иронично к этому, это правда», – сказал Сухоруков.

Артист подчеркнул, что путешествовать за границу в такое тяжелое время не собирается:

«Мне говорят, давай через забор лезь, подкоп делай через Турцию. Нет, так не пойдет, вы меня оскорбляете. Лучше буду дома сидеть».