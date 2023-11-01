«Дразнит народ»: Пользователи накинулись на шикующую в Дубае Ксению Собчак

Ксения Собчак опубликовала новые снимки из Дубая. На фото она показала бассейн под открытым небом и шикарный вид на город. Телеведущая пояснила, что бассейн находится прямо в арендованном номере.

Однако интернет-пользователи не оценили радости ведущей. Они обрушились с гневом и критикой на светскую львицу.

«Надоели понты. Такое ощущение, что дразнит народ»,

«Меня удивляет то, что этим хвастаетесь, это выглядит очень дешево»,

«Одни понты у нее»,

«Скоро будет советы давать «нет хлеба — ешьте пирожные»»,

«Понты уровня блогерши-подростка», — накинулись на ведущую пользователи.