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«Дразнит народ»: Пользователи накинулись на шикующую в Дубае Ксению Собчак

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«Дразнит народ»: Пользователи накинулись на шикующую в Дубае Ксению Собчак
Знаменитости
Источник фото: @xenia_sobchak

Ксения Собчак опубликовала новые снимки из Дубая. На фото она показала бассейн под открытым небом и шикарный вид на город. Телеведущая пояснила, что бассейн находится прямо в арендованном номере.

Однако интернет-пользователи не оценили радости ведущей. Они обрушились с гневом и критикой на светскую львицу.

«Надоели понты. Такое ощущение, что дразнит народ»,
«Меня удивляет то, что этим хвастаетесь, это выглядит очень дешево»,
«Одни понты у нее»,
«Скоро будет советы давать «нет хлеба — ешьте пирожные»»,
«Понты уровня блогерши-подростка», — накинулись на ведущую пользователи.

Информационное агентство «Informing»

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