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После съемок в «Вечном зове» Спиридонова и Копеляна настигла трагическая судьба

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После съемок в «Вечном зове» Спиридонова и Копеляна настигла трагическая судьба
Знаменитости
источник фото: pixabay.com

СМИ вспомнили, как сложилась судьба Вадима Спиридонова и Ефима Копеляна после участия в «Вечном зове». Актеры умерли через несколько лет после выхода на экраны фильма. После этого актерская карьера первого закончилась.

Вадим брался за любые роли. Из-за ощущения нереализованности он начал выпивать. Через шесть лет после съемок Спиридонов умер от сердечной недостаточности во сне прямо накануне дня рождения жены. 

Трагический исход ждал Ефима Копеляна. Сердце актера не выдержало переживаний. Артист историю своего героя пропускал через себя. Скончался он после второго инфаркта в 1975 году.

Информационное агентство «Informing»

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