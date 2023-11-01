Психолог Афанасьева рассказала о тяжелом состоянии Пугачёвой

После предположений журналистов о переезде Аллы Пугачевой на Кипр, артистка решила не молчать и впервые обратилась к поклонникам. Примадонна опубликовала новое фото. На снимке эстрадная звезда запечатлена с детьми и мужем.

Психолог Регина Афанасьева высказала свое мнение на этот счет.

По мнению специалиста, фраза Пугачевой «Живём дальше» говорит о том, что она находится сейчас в сложной жизненной ситуации.

Понять Аллу Борисовну можно, считает психолог. Она решила уехать из Израиля из-за начавшихся военных действий. Отсутствие артистки во время переезда в соцестях связано с тем, что ей было не до того. Последнее сообщение Примадонны после приезда на Кипр и вовсе указывает на сильную стрессовую ситуацию в жизни, заключила Афанасьева.