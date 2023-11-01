Информинг » В России » Синоптики рассказали о погоде в Екатеринбурге на ноябрь 2023

Синоптики рассказали о погоде в Екатеринбурге на ноябрь 2023

Image 16+
Синоптики рассказали о погоде в Екатеринбурге на ноябрь 2023
В России
источник фото: pixabay.com

После снежного октября ноябрь порадует оттепелью. Продлится она все равно недолго. К концу недели все превратится в лед. По данным главного синоптика региона Галины Шепоренко, пока что данных о крепких морозах в ближайшее время нет.

Однако может усилиться ветер во время прохождения атмосферных фронтов. Глубоких циклонов синоптики пока что не видят.

Выпало много осадков, все это не растает. Разве в тех районах, где выпало меньше всего снега, особенно в восточной части. В Екатеринбурге  не успеет растаять.

Как уточнила специалист, хотя значительных минусов в ноябре ждать не стоит, его можно считать зимним месяцем, а не осенним. Норма среднемесячной температуры составит -5,4 ℃, а среднесуточные температуры будут меняться от 0 ℃ до -10 ℃.

Информационное агентство «Informing»

Дочь скончавшейся в ходе ссоры с мужем жительницы Подмосковья требует пересмотреть дело

Дочь скончавшейся в ходе ссоры с мужем жительницы Подмосковья требует пересмотреть дело

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Синоптики рассказали о погоде в Екатеринбурге на ноябрь 2023

Сегодня, 09:03

Правительство прокомментировало новые мощные взрывы в небе над Ростовом

Вчера, 20:09

Стало известно, откуда в квартире убитых пенсионеров из Екатеринбурга взялись миллионы

Вчера, 20:03

Учительницу младших классов из Перми признали одной из красивейших женщин в мире

Вчера, 09:46

Новосибирцу на кредитку МТС Банка по ошибке зачислили 1 миллиард рублей

Вчера, 09:36

Глава Башкирии Хабиров показался в швейцарских брендовых ботинках за 65 тысяч рублей

30-10-2023, 18:36

Yonhap: сбежавшие от мобилизации граждане России год живут в аэропорту Южной Кореи

30-10-2023, 13:46

Дочь скончавшейся в ходе ссоры с мужем жительницы Подмосковья требует пересмотреть дело

30-10-2023, 09:46

Инженер рассказал, как победить вечные давки в Академическом районе

30-10-2023, 09:22

MSK1: Москвичи вновь пожаловались на стоимость проезда в общественном транспорте

30-10-2023, 09:16

29.RU опубликовал письмо погибшего на СВО 30-летнего военнослужащего Кликунова

29-10-2023, 17:45

Тюменские чиновницы похвастались безумно дорогими брендовыми вещами

29-10-2023, 10:55

Пассажиры в Москве жалуются на штрафы и потребовали ввести бесплатный проезд

29-10-2023, 10:34

Два опасных погодных явления надвигаются на выходных на Воронежскую область

28-10-2023, 16:54

Таинство причащения: Православным россиянам рассказали, для чего и как оно проводится

28-10-2023, 16:40

Пользователей Сети возмутило видео девушки, жалующейся на 8-часовой рабочий день

28-10-2023, 16:26

Екатеринбуржцы выстроились в огромные очереди на розыгрыш в продуктовый гипермаркет

28-10-2023, 16:20

Жены военнослужащих пожаловались на отчуждение после возвращения мужей из СВО

28-10-2023, 08:04

В Екатеринбурге ищут людей на подработку с зарплатой до 135 тысяч рублей

28-10-2023, 07:54

В выходные в Свердловскую область придет сильная метель

27-10-2023, 20:21

Новости партнеров
2023
ru-RU