Синоптики рассказали о погоде в Екатеринбурге на ноябрь 2023

После снежного октября ноябрь порадует оттепелью. Продлится она все равно недолго. К концу недели все превратится в лед. По данным главного синоптика региона Галины Шепоренко, пока что данных о крепких морозах в ближайшее время нет.

Однако может усилиться ветер во время прохождения атмосферных фронтов. Глубоких циклонов синоптики пока что не видят.

Выпало много осадков, все это не растает. Разве в тех районах, где выпало меньше всего снега, особенно в восточной части. В Екатеринбурге не успеет растаять.

Как уточнила специалист, хотя значительных минусов в ноябре ждать не стоит, его можно считать зимним месяцем, а не осенним. Норма среднемесячной температуры составит -5,4 ℃, а среднесуточные температуры будут меняться от 0 ℃ до -10 ℃.