В Екатеринбурге кондуктор высадила 10-летнюю школьницу из автобуса

10-летнюю школьницу в Екатеринбурге кондуктор высадила из автобуса, так как девочка не могла оплатить проезд при помощи валидатора, а на карте деньги были. Кондуктор не захотела операцию проводить через терминал, поэтому заставила ее выйти из транпорта.

1 ноября примерно 12:30 девочка села в автобус 59. Он следовал от ж/д вокзала в центр. На остановке у Храма на Крови ученице пришлось выйти из салона, поскольку оплатить проезд не удалось.

У школьницы не было телефона. Она позвонила маме с чужого номера. После поездки девочка вернулась домой, на улицу Азина, а прием у врача, который был запланирован, сорвался. Теперь девочке придется пройти вновь осмотр у пульмонолога, который даст направление к кардиологу.