Вход запрещен: Азиза раскрыла, почему на самом деле Примадонна прачется от общественности

Алла Пугачева впервые за долгое время появилась в соцсетях. Артистка опубликовала фото с супругом. Однако раскрывать местоположение она не стала.

Как заявила Азиза, Примадонна очерчивает личное пространство и защищается от посторонних глаз. Певица отметила, что ее коллега вовсе не общается с журналистами.

Алла определенную границу личного пространства установила. Кроме ее близких людей и самых преданных друзей туда вход запрещен.

Азиза добавила, что у Аллы Борисовной ранее было огромное количество хороших друзей, однако после эмиграции многие отвернулись от певицы.

Также артистка считает, что с позицией Аллы Борисовны можно не соглашаться, а вот оскорблять или унижать ее — «непозволительно и даже безбожно».