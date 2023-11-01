Информинг » В России » Возле элитного ЖК в центре Тюмени власти собираются снести гаражи

Возле элитного ЖК в центре Тюмени власти собираются снести гаражи

Image 16+
Возле элитного ЖК в центре Тюмени власти собираются снести гаражи
В России
Источник фото: pixabay.com

Власти Тюмени планируют снести гаражи на Максима Горького, которые в минувшем году попали под реновацию. Частная фирма здесь построит спортивный центр. На гаражах расклеены объявления о том, что будет проведена оценка для выплат компенсаций их владельцам. Также уточняется, что оценка будет проходить с конца октября 2023 года до декабря.

Собственников просят пустить внутрь гаражей специалистов для проведения оценки, однако большинство собственников против сноса кооператива. Жители опасаются, что им будет негде парковать авто. В близлежащих дворах нет места и оно не появится скоро для 225 владельцев.

Также люди возмущены тем, что застройщик предлагает им выплатить от 250 до 350 тысяч рублей. Это, по мнению тюменцев, ниже реальной стоимости гаражей. В ЖК «Машаров», к примеру, одно парковочное место, но меньшей площади стоит от 1,3 миллиона рублей.

Информационное агентство «Informing»

Дочь скончавшейся в ходе ссоры с мужем жительницы Подмосковья требует пересмотреть дело

Дочь скончавшейся в ходе ссоры с мужем жительницы Подмосковья требует пересмотреть дело

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Возле элитного ЖК в центре Тюмени власти собираются снести гаражи

Сегодня, 20:40

В Екатеринбурге кондуктор высадила 10-летнюю школьницу из автобуса

Сегодня, 15:50

Саратовский бизнесмен Рысаков проиграл в суде Пугачевой и Орбакайте

Сегодня, 15:38

Синоптики рассказали о погоде в Екатеринбурге на ноябрь 2023

Сегодня, 09:03

Правительство прокомментировало новые мощные взрывы в небе над Ростовом

Вчера, 20:09

Стало известно, откуда в квартире убитых пенсионеров из Екатеринбурга взялись миллионы

Вчера, 20:03

Учительницу младших классов из Перми признали одной из красивейших женщин в мире

Вчера, 09:46

Новосибирцу на кредитку МТС Банка по ошибке зачислили 1 миллиард рублей

Вчера, 09:36

Глава Башкирии Хабиров показался в швейцарских брендовых ботинках за 65 тысяч рублей

30-10-2023, 18:36

Yonhap: сбежавшие от мобилизации граждане России год живут в аэропорту Южной Кореи

30-10-2023, 13:46

Дочь скончавшейся в ходе ссоры с мужем жительницы Подмосковья требует пересмотреть дело

30-10-2023, 09:46

Инженер рассказал, как победить вечные давки в Академическом районе

30-10-2023, 09:22

MSK1: Москвичи вновь пожаловались на стоимость проезда в общественном транспорте

30-10-2023, 09:16

29.RU опубликовал письмо погибшего на СВО 30-летнего военнослужащего Кликунова

29-10-2023, 17:45

Тюменские чиновницы похвастались безумно дорогими брендовыми вещами

29-10-2023, 10:55

Пассажиры в Москве жалуются на штрафы и потребовали ввести бесплатный проезд

29-10-2023, 10:34

Два опасных погодных явления надвигаются на выходных на Воронежскую область

28-10-2023, 16:54

Таинство причащения: Православным россиянам рассказали, для чего и как оно проводится

28-10-2023, 16:40

Пользователей Сети возмутило видео девушки, жалующейся на 8-часовой рабочий день

28-10-2023, 16:26

Екатеринбуржцы выстроились в огромные очереди на розыгрыш в продуктовый гипермаркет

28-10-2023, 16:20

Новости партнеров
2023
ru-RU