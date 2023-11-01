Возле элитного ЖК в центре Тюмени власти собираются снести гаражи

Власти Тюмени планируют снести гаражи на Максима Горького, которые в минувшем году попали под реновацию. Частная фирма здесь построит спортивный центр. На гаражах расклеены объявления о том, что будет проведена оценка для выплат компенсаций их владельцам. Также уточняется, что оценка будет проходить с конца октября 2023 года до декабря.

Собственников просят пустить внутрь гаражей специалистов для проведения оценки, однако большинство собственников против сноса кооператива. Жители опасаются, что им будет негде парковать авто. В близлежащих дворах нет места и оно не появится скоро для 225 владельцев.

Также люди возмущены тем, что застройщик предлагает им выплатить от 250 до 350 тысяч рублей. Это, по мнению тюменцев, ниже реальной стоимости гаражей. В ЖК «Машаров», к примеру, одно парковочное место, но меньшей площади стоит от 1,3 миллиона рублей.