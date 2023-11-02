74-летняя Алла Пугачева пересекла границу России

Несколько часов назад СМИ стало известно о том, что Алла Пугачева все же вернулась в Россию. Как выяснили журналисты одного из Телеграм-каналов, Примадонна перебралась через границу и быстро уехала.

После обострения военного конфликта между Израилем и Палестиной 74-летняя певица решилась вернуться на родину. По информации источников, народная артиста въехала в страну вечером. Она перебралась через погранпереход, расположенный в Псковской области.

Там Примадонну ждал черный автомобиль «Камри». Затем звезда уехала в неизвестном направлении. Пока Пугачева не комментировала новость о ее приезде в РФ. Не высказался никто из ее близких, коллег и знакомых.