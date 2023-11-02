Информинг » В России » Cтало известно, кто стал новым членом жюри в «Шоу Аватар»

Cтало известно, кто стал новым членом жюри в «Шоу Аватар»

Image 16+
Cтало известно, кто стал новым членом жюри в «Шоу Аватар»
В России
источник фото: pixabay.com

На днях прошла онлайн-презентация нового сезона «Шоу Аватар», которое выходит на НТВ. В ходе мероприятия выяснилось, что пятым членом жюри проекта стала 70-летняя певица Ирина Понаровская. В минувшем сезоне артистка выступала в качестве судьи в одном из выпусков.

Компанию Понаровской составят Ида Галич, Сергей Лазарев, Тимур Батрутдинов, Марк Тишман. Ведущим шоу станет Вячеслав Макаров. Во втором сезоне судьи и телезрители смогут увидеть 12 цифровых героев: Василису Прекрасную, Муху-Цокотуху, Лису, Огненную Ворожею, Аленушку, Золушку, Садко, Артемона, Железного Дровосека, Змея Горыныча, Соловья-разбойника, Трубадура.

Информационное агентство «Informing»

Правительство прокомментировало новые мощные взрывы в небе над Ростовом

Правительство прокомментировало новые мощные взрывы в небе над Ростовом

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Cтало известно, кто стал новым членом жюри в «Шоу Аватар»

Вчера, 22:01

Парнем забеременевшей 12-летней девочки в Ленобласти оказался 16-летний школьник

Вчера, 20:59

Спасатели выпустили экстренное предупреждение для свердловчан на 3 ноября

Вчера, 19:53

В региональном Минздраве рассказали, введут ли масочный режим в Свердловской области

Вчера, 19:46

В Челябинске родители отправили дочь в детсад с прослушкой в бантике

Вчера, 09:24

Возле элитного ЖК в центре Тюмени власти собираются снести гаражи

1-11-2023, 20:40

В Екатеринбурге кондуктор высадила 10-летнюю школьницу из автобуса

1-11-2023, 15:50

Саратовский бизнесмен Рысаков проиграл в суде Пугачевой и Орбакайте

1-11-2023, 15:38

Синоптики рассказали о погоде в Екатеринбурге на ноябрь 2023

1-11-2023, 09:03

Правительство прокомментировало новые мощные взрывы в небе над Ростовом

31-10-2023, 20:09

Стало известно, откуда в квартире убитых пенсионеров из Екатеринбурга взялись миллионы

31-10-2023, 20:03

Учительницу младших классов из Перми признали одной из красивейших женщин в мире

31-10-2023, 09:46

Новосибирцу на кредитку МТС Банка по ошибке зачислили 1 миллиард рублей

31-10-2023, 09:36

Глава Башкирии Хабиров показался в швейцарских брендовых ботинках за 65 тысяч рублей

30-10-2023, 18:36

Yonhap: сбежавшие от мобилизации граждане России год живут в аэропорту Южной Кореи

30-10-2023, 13:46

Дочь скончавшейся в ходе ссоры с мужем жительницы Подмосковья требует пересмотреть дело

30-10-2023, 09:46

Инженер рассказал, как победить вечные давки в Академическом районе

30-10-2023, 09:22

MSK1: Москвичи вновь пожаловались на стоимость проезда в общественном транспорте

30-10-2023, 09:16

29.RU опубликовал письмо погибшего на СВО 30-летнего военнослужащего Кликунова

29-10-2023, 17:45

Тюменские чиновницы похвастались безумно дорогими брендовыми вещами

29-10-2023, 10:55

Новости партнеров
2023
ru-RU