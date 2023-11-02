Cтало известно, кто стал новым членом жюри в «Шоу Аватар»

На днях прошла онлайн-презентация нового сезона «Шоу Аватар», которое выходит на НТВ. В ходе мероприятия выяснилось, что пятым членом жюри проекта стала 70-летняя певица Ирина Понаровская. В минувшем сезоне артистка выступала в качестве судьи в одном из выпусков.

Компанию Понаровской составят Ида Галич, Сергей Лазарев, Тимур Батрутдинов, Марк Тишман. Ведущим шоу станет Вячеслав Макаров. Во втором сезоне судьи и телезрители смогут увидеть 12 цифровых героев: Василису Прекрасную, Муху-Цокотуху, Лису, Огненную Ворожею, Аленушку, Золушку, Садко, Артемона, Железного Дровосека, Змея Горыныча, Соловья-разбойника, Трубадура.