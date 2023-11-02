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Геронтолог Москалев: пристрастие к сладкому повышает риск ранней смерти

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Геронтолог Москалев: пристрастие к сладкому повышает риск ранней смерти
Знаменитости
Источник фото: pixabay.com

Алексей Москалев, врач и геронтолог, директор Института биологии старения Нижегородского государственного университета, предупреждает о негативных последствиях чрезмерного потребления сахара для организма. По его словам, ограничение потребления сладкого благоприятно влияет на общее состояние здоровья и замедляет процесс старения.

Доктор отмечает, что предпочтение сладкому ведет к ускоренному старению не только кожи, но и сосудов, вен, артерий, а также головного мозга и других органов. Когда глюкоза попадает в кровь, начинается процесс гликирования. Этот механизм является одним из основных факторов в процессе старения.

При определенных дозах сахара организм способен справляться с ним самостоятельно. Однако при регулярном употреблении больших количеств сладких продуктов риск развития серьезных заболеваний значительно возрастает.

Информационное агентство «Informing»

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