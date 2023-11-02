Парнем забеременевшей 12-летней девочки в Ленобласти оказался 16-летний школьник

Сегодня, 2 ноября, стало известно о госпитализации 12-летней беременной школьницы, проживающей в Ленинградской области. Выяснилось также, что отцом ребенка является 16-летний ученик, на которого часто поступают жалобы со стороны как учителей, так и родителей. Известно, что юноша в настоящее время проживает со своей матерью. По данным источников, женщина пытается перевести ребенка в другую школу из-за участившихся жалоб.

Отмечается, что девочку описывают как спокойную, тихую, уравновешенную. В свободное время 12-летняя ученица занимается пением, любит рисование. При этом сын женщины не состоит на учете в психоневрологическом диспансере.