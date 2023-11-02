Спасатели выпустили экстренное предупреждение для свердловчан на 3 ноября

Свердловское ГУ МЧС сегодня предупреждает жителей о надвигающейся непогоде. В пятницу, 3 ноября 2023 года, в регионе прогнозируются сильные гололедицы на дорогах и порывы ветра до 17 метров в секунду.

Спасатели призывают всех жителей Екатеринбурга и области быть крайне осторожными и, по возможности, избегать работы на открытом воздухе.

Водителям следует обязательно соблюдать безопасную дистанцию на дороге, а также соблюдать рекомендуемый скоростной режим, избегая резких маневров. По возможности, стоит воздержаться от дальних поездок. Не рекомендуется парковаться рядом с рекламными щитами, деревьями и фасадами зданий. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, звоните по номеру 112.