Умер автор хитов Ротару, Кобзона, Боярского, Распутиной Евгений Ширяев

Евгений Ширяев, известный своими композициями для многих звезд советской и российской эстрады, скончался в возрасте 81 года в Москве. Его кончина для многих стала полной неожиданностью. Смерть маэстро была подтверждена его близкими.

Родившийся 23 сентября 1943 года в Ленинграде, Евгений Александрович написал хиты, исполненные такими артистами, как Иосиф Кобзон, София Ротару, Михаил Боярский, а также певицы Азиза и Маша Распутина.

Ширяев также внес значительный вклад в музыкальное сопровождение к 100 фильмам, инструментальным концертам, балетам, операм и различным вокальным произведениям. Одной из наиболее известных песен композитора стала «Русские берёзы», созданная им в соавторстве с Талгатом Нигматулиным.