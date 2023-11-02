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В Челябинске родители отправили дочь в детсад с прослушкой в бантике

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В Челябинске родители отправили дочь в детсад с прослушкой в бантике
В России
источник фото: pixabay.com

В Челябинске воспитательница детского сада уволилась, когда нашла в бантике одной из воспитанниц прослушку. По информации педагога, она нашла данное устройство, поправляя украшение девочки. Тогда внутри бантика «нажалось что-то».

Педагог об этом сразу же сообщила руководству частного сада. Позже установилось, что в бант вшито прослушивающее устройство. Воспитательница не захотела больше работать в напряженных условиях, поэтому решила уйти из детсада.

Другие родители возмутились прослушке, хотя о самой девочке и ее семье отозвались положительно. Что касается матери и отца ребенка, они объяснили, что хотели узнать, матерится их дочь или нет.

Информационное агентство «Informing»

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