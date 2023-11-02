В региональном Минздраве рассказали, введут ли масочный режим в Свердловской области

Во всех медицинских учреждениях Свердловской области вновь введен масочный режим для медицинского персонала. В связи с этим у жителей региона появился вопрос, распространяется ли эта мера на всех посетителей.

Введение масочного режима в медицинских организациях является одним из основных шагов в предотвращении распространения ОРВИ и инфекций внутрибольничного характера в период сезонного подъема заболеваемости, - отметили в Министерстве здравоохранения.

Мы также обращаемся с просьбой ко всем жителям, нуждающимся в медицинской помощи. Для записи на прием к врачу рекомендуется использовать дистанционные сервисы или связаться с регистратурой по телефону, - добавили в ведомстве.