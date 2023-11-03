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Криминальный авторитет и командир «Шторм Z» Алиетдин Махмудов появился в Госдуме

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Криминальный авторитет и командир «Шторм Z» Алиетдин Махмудов появился в Госдуме
В России
источник фото: pixabay.com

Командира штурмового отряда «Шторм Z» Алиетдина Махмудова, который ранее был связан с вымогательством и убийством, заметили в Госдуме России.

По предварительным данным, командир «Шторм Z» решил сменить военную экипировку на костюм. Махмудов сфотографировался с Андреем Луговым (ЛДПР) в здании ГД. Когда репортеры попытались у него уточнить, с какой целью экс-криминальный авторитет встречался с Луговым, ответа они не получили.

Важно отметить, что Махмудова осудили на 17 лет строгого режима за убийство бизнесмена из Волгограда и за вымогательство крупной суммы денег у председателя национальной автономии корейцев.

Информационное агентство «Informing»

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