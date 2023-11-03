На Северном автовокзале в Екатеринбурге образовались огромные очереди

На Северном вокзале в Екатеринбурге возникли огромные очереди. Такое регулярно происходит перед выходными, когда уральцы уезжают из города.

Простояли 30 минут точно перед входом в здание. Народу много, лезут без очереди в дверь, ругаются. Рамка для осмотра только одна, — говорит один из пассажиров.

На сайте вокзала пассажиров призвали приезжать на место с запасом времени:

Уважаемые пассажиры! Просим заблаговременно прибывать на вокзал. В соответствии с 16-ФЗ «О транспортной безопасности» проводят необходимые досмотровые мероприятия.