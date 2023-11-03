У россиянки обнаружили уникальную двойную беременность

27-летняя женщина поступила в больницу Ростова с кровотечением. Медики у пациентки диагностировали внематочную беременность, а также разрыв маточной трубы. После оказанной помощи был назначен плановый осмотр.

Через месяц дама пришла на прием к гинекологу, а тот неожиданно обнаружил вторую беременность.

Когда пациентка появилась на плановом приеме, то УЗИ показало беременность 4-5 недель, которая наступила одновременно с внематочной. Это действительно уникальный случай для мира медицины. Ведь сочетание маточной и внематочной беременности встречается очень редко, — рассказали гинекологи.

По словам врачей, такая беременность встречается в 0,6-4% от общего числа. Протекала беременность без патологий, а сама ростовчанка родила в срок благополучного здорового ребенка.