В Новосибирске эксперты рассказали, как выбрать модный пуховик на зиму-2023

В Новосибирске законодатели моды рассказали, как выбрать пуховик на зиму. Прежде всего они советуют определиться с наполнителем.

Самый теплый наполнитель - тинсулейт. Пуховик из него практичен, отлично стирается, не вызывает аллергий. При этом его плотность должна составлять не менее 200 гр. Если нет аллергии, можно купить пуховики с натуральным пухом. Самый дорогой - лебяжий.

В тренд в этом году вошли пуховики оверсайз, длинные модели с юбкой-солнцем. Любители спортивного стиля могут выбрать укороченный или базовый пуховик. В тренде цвет металлик, а также яркие модели.