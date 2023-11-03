В Новосибирске продают котенка Чаузи F2 с кровью дикого хищника за 70 тысяч рублей

На сайте объявлений «Avito» в Новосибирске увидели необычное объявление. Там продают котенка, в котором порядка 35% крови — от камышового кота. Оценили домашнее животное в 70 тысяч рублей.

В объявлении было указано, что продается питомец по имени Чаузи F2. У него очень необычный окрас. Владельцы кота утверждают, что он вырастет большим и крупным котом и он является гибридом абиссинской кошки и камышового кота.

Также продавец по имени Олег говорит, что котенок приучен к когтеточке и лотку. У него есть все документы, ветпаспорт, чип. Кроме того, владельцы предоставят новому хозяину полный комплект прививок во время передачи животного.

По ценам эти кошки стоят по-разному. Гибрид F1, к примеру, обойдется т 80 до 300 тысяч рублей. Кот F2 стоит дешевле. Дорого обходятся и котята дальше F4 — от 100 и до 130 тысяч рублей.