Певец Шаляпин заявил, что больше не может позволить себе ходить в ЦУМ за брендовыми вещами

Прохора годами обеспечивали его женщины

Певец Прохор Шаляпин известен кроме всего прочего также своей страстью к женщинам постарше. Он старается выбирать для отношений женщин, которые гораздо богаче него.

Не может позволить себе ходить в ЦУМ

Более того, после череды неудач в личной жизни Прохор уже столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. Так, в недавнем интервью Шаляпин признался: больше не может позволить себе ходить в ЦУМ за брендовыми вещами.

Ранее, как оказалось, львиную долю всех дорогостоящих покупок Прохора в брендовых бутиках ему оплачивали его обеспеченные любовницы. Теперь же ситуация кардинальным образом изменилась.

«Где покупаю вещи? Ой, разные места есть. Этот костюм купил в Америке на распродаже, два по цене одного. У меня многое что из Америки привезено. Ну в ЦУМ я не хожу, сразу скажу, за свой счет во всяком случае. За чей? Ну вообще, те, с кем раньше ходил, уже все поумирали», - сказал он Пятому каналу.

Шаляпин с ностальгией вспоминает времена, когда у него не было никаких финансовых проблем. Прохор признается, что тогда мог ни в чем себе не отказывать.