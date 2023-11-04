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E1.RU: В Екатеринбурге слили в Интернет данные старшеклассников гимназии № 37

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E1.RU: В Екатеринбурге слили в Интернет данные старшеклассников гимназии № 37
В России
Источник фото: pixabay.com

Персональные данные старшеклассников 37 гимназии попали в Интернет. Родители учеников случайно наткнулись на табель с оценками всех детей с 5 по 9 классы за первую четверть в Сети.

Всего в таблице было опубликовано оценки 448 школьников с их именами и фамилиями. Теперь все желающие могут ознакомиться с чужими двойками и пятерками. Как эта таблица попала в свободный доступ, неизвестно.

Как заявили в департаменте образования порталу  E1.RU, сводная ведомость за первую четверть была у классных руководителей. В школьный чат, по всей видимости, табель попал совершенно случайно.

А вот юристы утверждают, что это является нарушением закона о персональных данных, к которым можно отнести имена и фамилии. Родители могут требовать закрыть от посторонних данную информацию.

Информационное агентство «Informing»

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