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Екатеринбургские коммунальщики борются со снежными пенисами на улицах

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Екатеринбургские коммунальщики борются со снежными пенисами на улицах
В России
источник фото: pixabay.com

Жители Екатеринбурга после того, как выпал снег, начали активно лепить снеговиков и огромных членов. Среди студентов настоящий бум на лепку снежных гениталий. Проблема настолько массовая, что городские власти планируют к этому привлечь полицию.

Первый снежный фаллос появился на проспекте Ленина, возле учебного корпуса УрФУ. Однако вечером коммунальные службы снесли трактором скульптуру.

После чего студенты начали массово лепить члены по городу. Они появились не только во дворах общежитий, но рядом с учебными заведениями, в парках, на набережной.

Алексей Орлов давать комментарии не стал. Он заявил, что это полное безобразие. Вице-мэр Алексей Бубнов и вовсе предложил ввести наказание за лепку снежных членов. 

Информационное агентство «Informing»

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