Екатеринбургские коммунальщики борются со снежными пенисами на улицах

После чего студенты начали массово лепить члены по городу. Они появились не только во дворах общежитий, но рядом с учебными заведениями, в парках, на набережной.

Алексей Орлов давать комментарии не стал. Он заявил, что это полное безобразие. Вице-мэр Алексей Бубнов и вовсе предложил ввести наказание за лепку снежных членов.