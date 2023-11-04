Ученые из Швеции нашли маркеры крови, характерные для долгожителей

Шведские ученые из Каролинского института в Стокгольме на основе данных о состоянии здоровья десятков тысяч пожилых людей выявили маркеры активной старости. 44 000 добровольцев находились под наблюдением исследователей целых 35 лет. Они отслеживали 12 биомаркеров крови. Речь идет о мочевой кислоте, холестерине, глюкозе, ферментах АЛТ, АСТ, ЩФ, гамма-ГТ, ЛДГ, альбумине, креатинине, железе.

Оказалось, что до 100 лет дожили 1200 человек, преимущественно женщины. Уровень глюкозы, мочевой кислоты и креатинина у долгожителей понижался после 60 лет. Нормальные значения 10 любых биомаркеров, за исключением альбумина и АЛТ, отмечались чаще всего у стариков без различия пола.

А вот люди с низкими уровнями холестерина, железа, а также максимальными значениями креатинина, глюкозы, мочевой кислоты, маркеров печени очень редко праздновали столетие.