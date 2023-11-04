В школе рассказали правду о поведении братьев-мигрантов, избивших семиклассника

В Нижнем Новгороде жительница рассказала о случаях сексуальных домогательств со стороны братьев-мигрантов, которые были выдворены из России. По ее словам, ученики восьмого класса систематически домогались к девушкам, оскорбляя их при отказе. Кроме того, братья часто втягивались в драки и становились инициаторами конфликтов.

Учителя отметили, что дети-мигранты достаточно хорошо учились и регулярно посещали уроки. С многими одноклассниками у них складывались хорошие отношения.

Напомним, что ранее выходцы из Азербайджана были замечены в избиении семиклассника в школьном туалете, при этом они утверждали, что защищали младшего брата. В результате расследования полиция выявила, что 41-летний отец семьи нарушил миграционные правила, и всей семье было предписано покинуть страну.