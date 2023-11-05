Екатеринбуржцы рассказали, на чем стали экономить: давно не ели мяса

Очень много уральцев признались, что они очень давно не ели мяса. Менее доступными для местных жителей стали многие другие продукты, особенно они отметили рыбу и сладости.

Как поделился житель Екатеринбурга, фрукты в их семье покупают редко, и то только для ребенка. Другие продукты приобретают по акциям в интернете или по промокодам.

Кроме того, екатеринбуржцы экономят на походах в кафе и рестораны, а также на отдыхе. Также вместе с хозяевами скромнее начали питаться домашние питомцы, которые вынуждены перейти на более дешевый корм.



