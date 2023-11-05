Екатеринбуржцы рассказали, на чем стали экономить: давно не ели мяса

В магазинах Екатеринбурга растут цены на продукты. Однако доходы екатеринбуржцев за ними не поспевают. Людям приходится отказываться от ранее привычных покупок. Читатели портала E1.RU рассказали, на чем они в последнее время экономят.
Очень много уральцев признались, что они очень давно не ели мяса. Менее доступными для местных жителей стали многие другие продукты, особенно они отметили рыбу и сладости.
Как поделился житель Екатеринбурга, фрукты в их семье покупают редко, и то только для ребенка. Другие продукты приобретают по акциям в интернете или по промокодам.
Кроме того, екатеринбуржцы экономят на походах в кафе и рестораны, а также на отдыхе. Также вместе с хозяевами скромнее начали питаться домашние питомцы, которые вынуждены перейти на более дешевый корм.