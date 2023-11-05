Иностранцы пришли в восторг от дешевого такси в России

Побывавшие в Российской Федерации туристы были приятно удивлены стоимостью такси в России и качеством обслуживания таксистов.

Они заметили, что водители приезжают быстро, а использование мобильных приложений экономит им время. Кроме того, иностранные посетители остались очень довольными работой водителей. Они приятно поражены скоростью приезда авто после заказа и уверены, что такси стоит при этом довольно недорого.

Один турист из Новой Зеландии поделился опытом использования мобильного приложения для заказа транспорта к месту. Туристы из Германии в свою очередь отметили, что водители иногда нарушают правила дорожного движения. В то же время как туристы из Италии положительно отозвались о предварительном расчете за поездку в мобильном приложении. Они впечатлены еще и тем, что увидеть марку и номер авто можно сразу.