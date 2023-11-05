Ошибка: Росавиация назвала виновным в посадке A320 в поле под Новосибирском экипаж

Эксперты Росавиации завершили расследование инцидента, связанного с посадкой самолета «Уральских авиалиний» А320 в Новосибирской области, которая произошла 12 сентября 2023 года.

По их заключению, главной причиной аварийной посадки стали несколько ошибочных решений членов экипажа. Судя по данным, вместо Новосибирска, пилоты смогли сесть в аэропорту Омска. Также они допустили серьезную ошибку в расчете остатка топлива.

Тем не менее, в сложившейся ситуации пилоты поступили правильно. Они выбрали ровную площадку для экстренной посадки в поле. Кроме того, выяснилось, что падение давления в зеленой гидросистеме происходило из-за повреждения одного из гибких шлангов вследствие износа.