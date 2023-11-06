Российский кабель связи поврежден в Финском заливе: идут ремонтные работы

В Финском заливе был поврежден российский кабель связи, пролегающий частично и через зону Суоми, пишет Фонтанка.

Как сообщают финские СМИ о данном происшествии «Ростелеком» уведомил Хельсинки еще 12 октября. Как сообщило Министерство труда и экономики, уже был обсужден план по ремонтным работам.

По информации MarineTraffic российское ремонтное судно «Спасатель Карев» уже действительно занимается устранением повреждения в финской зоне.

Стоит отметить, что причина повреждения не сообщается и связано ли это с повреждением газопровода Balticconnector не известно.