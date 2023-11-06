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Учёные США рассчитали оптимальный размер мужского полового органа во время эрекции

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Учёные США рассчитали оптимальный размер мужского полового органа во время эрекции
Новости науки
Источник фото: pixabay.com

Учёные из США провели исследование. Они определили средний размер полового члена во время эрекции. В исследовании специалисты проанализированы данные 17 научных работ.

Общая выборка составила 15 521 представителей сильного пола из различных этнических групп, включая африканцев, азиатов, европейцев, американцев.

Как выяснилось в итоге, у большинства мужчин размер члена находится в диапазоне от 12 до 16 см. У 25% опрошенных размер полового органа был менее чем 12 см. У 25% он имел 14 см, и лишь у 1% его длина составляла более 20 см в состоянии эрекции.

Информационное агентство «Informing»

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