В Екатеринбурге ищут специалистов на зарплаты в сотни тысяч: самые дорогие вакансии

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями Свердловской области являютяс директор экофермы, продавец запасных частей к кофемашинам, шиномонтажник. E1.RU составил список лучших предлажений.

От 300 тысяч рублей готовы платить в клиние стоматологу-хирургу с опытом работы от 3-х лет.

Электромонтажнику предлагают от 210 тысяч рублей за контроль и организацию бригад для монтажа кабельных линий.

Обещают от 200 тысяч рублей помощнику бурильщика на сдельной работе, но без вахты. При этмо потребуются права категории С и знание устройства грузовика.

От 180 тысяч можно заработать шиномонтажнику. Оплата явлеятся сдельной и зависит от суммы выполненной работы.