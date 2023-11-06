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В Екатеринбурге ищут специалистов на зарплаты в сотни тысяч: самые дорогие вакансии

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В Екатеринбурге ищут специалистов на зарплаты в сотни тысяч: самые дорогие вакансии
В России
Источник фото: pixabay.com

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями Свердловской области являютяс директор экофермы, продавец запасных частей к кофемашинам, шиномонтажник. E1.RU составил список лучших предлажений.

От 300 тысяч рублей готовы платить в клиние стоматологу-хирургу с опытом работы от 3-х лет. 

Электромонтажнику предлагают от 210 тысяч рублей за контроль и организацию бригад для монтажа кабельных линий. 

Обещают от 200 тысяч рублей помощнику бурильщика на сдельной работе, но без вахты. При этмо потребуются права категории С и знание устройства грузовика.

От 180 тысяч можно заработать шиномонтажнику. Оплата явлеятся сдельной и зависит от суммы выполненной работы.

Информационное агентство «Informing»

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