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17-летняя школьница из Екатеринбурга стала миллионершей

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17-летняя школьница из Екатеринбурга стала миллионершей
В России
источник фото: pixabay.co

Четверо школьников из Екатеринбурга смогли достичь миллионного состояния еще не достигнув 17 лет. Они стали победителями федерального конкурса «Большая перемена«, который прошел в детском центре »Артек».

Одной из победителей стала Арина Бессонова, ученица гимназии № 9. Это уже ее четвертая попытка участвовать в конкурсе, но впервые она смогла одержать победу. В начале она сняла видеоролик о туристическом проекте, посвященном Дагестану, куда она отправилась в отпуск прошлым летом. Затем Арина разработала гастрономический тур по Свердловской области и успешно сдала тесты на знание культуры и логику. Юная екатеринбургская победительница пока не получила свой миллион на карточку. Деньги должны поступить до 25 декабря.

Информационное агентство «Informing»

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