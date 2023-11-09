Власти Екатеринбурга спрогнозировали рост средней зарплаты на ближайшие три года

Власти Екатеринбурга планируют, что в ближайшие три года средняя зарплата горожан существенно увеличится и в 2026-м будет на уровне 104 тысяч рублей. А пока же показатели совсем иные.

По информации начальника департамента экономики городской администрации Алексея Прядеина, которую он озвучил на заседании Общественной палаты, средняя зарплата в столице Урала составляет 80 348 рублей. Впрочем, на руки жители Екатеринбурга получают еще меньше.

«Надо понимать, что средняя зарплата в 80 тысяч рублей — это до вычета налогов. После вычета получается примерно на 10 тысяч меньше», — приводит слова Прядеина издание 66.RU.

Если же вести речь о медианной зарплате, в перерасчете на одно рабочее место, она составляет порядка 55-60 тысяч рублей.

К 2026 зарплаты в Екатеринбурге вырастут до 104 514 рублей

В городской администрации прогнозируют, что в течение последующих трех лет зарплаты в Екатеринбурге вырастут. В 2024 году - до более чем 91 тысячи рублей, а к 2026 - до 104 514 рублей.