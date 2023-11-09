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Названа группа крови, у носителей которой рождаются самые умные дети

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Названа группа крови, у носителей которой рождаются самые умные дети
Новости науки
Источник фото: pixabay.com

Ученые выяснили, что способность ребенка к обучению передается от родителей и связана они с группой крови. Рожденные у обладателей первой группой крови дети чаще проявляют таланты в творчестве и гуманитарных науках - литературе, музыке, искусстве.

Детям от родителей с четвертой группой часто передаются те или иные спортивные способности.

У обладателей второй группы крови рождаются наследники, склонные к развитию критического мышления и разработке новых технологий.

Люди с третьей группой обладают не только творческим потенциалом, но высокой чувствительностью, утверждают исследователи.

Информационное агентство «Informing»

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