Названа группа крови, у носителей которой рождаются самые умные дети

Ученые выяснили, что способность ребенка к обучению передается от родителей и связана они с группой крови. Рожденные у обладателей первой группой крови дети чаще проявляют таланты в творчестве и гуманитарных науках - литературе, музыке, искусстве.

Детям от родителей с четвертой группой часто передаются те или иные спортивные способности.

У обладателей второй группы крови рождаются наследники, склонные к развитию критического мышления и разработке новых технологий.

Люди с третьей группой обладают не только творческим потенциалом, но высокой чувствительностью, утверждают исследователи.