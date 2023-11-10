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Planet Today: Учеными найдена группа крови, которая объединяет глупых людей

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Planet Today: Учеными найдена группа крови, которая объединяет глупых людей
Новости науки
Источник фото: pixabay.com

Ученые обнаружили интересную связь между группой крови и интеллектуальными способностями человека. Так, владельцы второй отрицательной группы имеют более низкий уровень интеллекта.

Также обладатели этой группы крови, особенно мужчины, более спонтанные и необдуманные в своих решениях. Они склонны принимать решения, основываясь на интуиции. Также такие люди отличаются неспокойным поведением.

Впрочем, влияние группы крови на уровень интеллекта еще требуют дополнительных исследований, поскольку на него непосредственно влияют как образование и окружающая среда, так и наследственность и личностные особенности.

Информационное агентство «Informing»

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