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Столовую в школе № 156 на Вторчермете заполонили тараканы: видео

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Столовую в школе № 156 на Вторчермете заполонили тараканы: видео
В России
источник фото: pixabay.com

Столовую школы № 156 на Эскадронной, 24 в Екатеринбурге заполонили тараканы. Школьники сняли насекомых на видео. Они прятались за трубой в обеденном зале. Вскоре ролик увидели родители учащихся и были возмущены состоянием обеденного зала. Выяснилось, что за обслуживание школы  отвечает ООО «Школяр». На счету у организации 15 учреждений в городе.

В школе отреагировали на инцидент. Заведующая питанием обратила внимание на шум учеников и спросила, что случилось. В ответ дети показали тараканов.

Позже появилась информация, что в школу вызвала дезинсекторов и провели необходимую обработку. Видео с насекомыми публикует портал E1.RU.

Информационное агентство «Informing»

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