Ученые из Америки нашли новый эффективный способ борьбы с алкоголизмом

Американские ученые провели исследование, изучив эффективность препаратов для лечения алкоголизма. Страдающие от алкоголизма люди испытывают трудности в отказе от спиртного, а количество нупотребляемых апитков контролировать неспособны.

Изучения показали, что самыми эффективными методами являются групповая или поведенческая психотерапия. Также эксперты проанализировали эффективность медикаментов для лечения алкоголизма, изучив 118 научных работ с участием 21 тысяч добровольцев.

В итоге из 12 рассмотренных лекарственных средств эффективными были признаны только два. Их действие ученые назвали умеренным.