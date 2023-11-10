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Ученые из Америки нашли новый эффективный способ борьбы с алкоголизмом

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Ученые из Америки нашли новый эффективный способ борьбы с алкоголизмом
Новости науки
Источник фото: pixabay.com

Американские ученые провели исследование, изучив эффективность препаратов для лечения алкоголизма. Страдающие от алкоголизма люди испытывают трудности в отказе от спиртного, а количество нупотребляемых апитков контролировать неспособны.

Изучения показали, что самыми эффективными методами являются групповая или поведенческая психотерапия. Также эксперты проанализировали эффективность медикаментов для лечения алкоголизма, изучив 118 научных работ с участием 21 тысяч добровольцев.

В итоге из 12 рассмотренных лекарственных средств эффективными были признаны только два. Их действие ученые назвали умеренным.

Информационное агентство «Informing»

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