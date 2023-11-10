Ученые нашли добавку для снижения «плохого» холестерина

Ученые выяснили, какая специя может помочь снизить уровень «плохого» холестерина в крови человека. Как пишет научный журнал VeryWellHealth (VWH), исследованием занимались сотрудники Медицинского университета Исфахана в Иране.

В данном случает специалисты имели ввиду семена пажитника. Их употребление способно уменьшить в организме «плохой» холестерин, а также повысить «хороший» холестерин у пациентов с сахарным диабетом.

К тому же, пажитник является эффективным гиполипидемическим лекарственным растением, поскольку улучшает существенно липидный профиль.