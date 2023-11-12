Найден способ, как быстро улучшить эрекцию без лекарств

Существует очень эффективный и простой способ улучшить эрекцию без таблеток. По сведениям исследователей Медицинского колледжа Бэйлора, участники эксперимента полгода занимались плаванием, быстрой ходьбой, ездой на велосипеде, то есть всем, что способно повышать пульс. В итоге 30-минутная кардиотренировка 3 раза в неделю отлично влияла на потенцию мужчины. Испытуемых разделили на 2 подгруппы. Первая группа принимала лекарства. Вторая занималась спортом. В итоге все участники сообщили об улучшении эрекции. Поэтому ученые пришли к выводам, что спорт улучшает эректильную дисфункцию не хуже специальных лекарственных средств.