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Первая мисс Екатеринбург разоблачила конкурсы красоты, проходящие в России

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Первая мисс Екатеринбург разоблачила конкурсы красоты, проходящие в России
В России
Источник фото: pixabay.com

Нина Булдакова, которая в 1997 году получила титул главной красавицы Екатеринбурга, в этом же году участвовала в конкурсе красоты «Мисс Россия». Модель раскрыла закулисную правду об этих мероприятиях.

Как говорит красотка, на «Мисс Россия» ей сказали, что стоит победа в конкурсе 4 тысячи долларов. Остальным девушкам было непросто выходить на сцену, поскольку они знали, что победительница заранее определена.

Булдакова выступает активно против конкурсов красоты. Она не понимает, как жюри выбирает победителя, основываясь на  «стандартах». По признанию Нины, ей было ужасно неприятно, когда за кулисами жюри просматривало девушек. Судьи просили повернуться, замеряли длину ног, толщину кожи. В это время она чувствовала себя каким-то животным.

Информационное агентство «Informing»

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