Стало известно, какие доплаты ожидают пенсионеров России в декабре 2023 года

В декабре 2023 года некоторых пенсионеров ждет денежный бонус. Об этом информирует пенсионный эксперт Сергей Власов. По его данным, прибавку получат работающие пенсионеры, которые уволились недавно с работы.

Но повышение пенсий такие категории граждан получат лишь на третий месяц после увольнения. При этом начислят ранее пропущенные индексации.

В декабре также прибавку получат все пенсионеры после 80 лет. Теперь им доплатят 100% размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Сейчас она составляет 7567,33 рубля. Впрочем, на прибавку могут рассчитывать только те, кому исполнилось 80 лет в ноябре.