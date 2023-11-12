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Стало известно, какие доплаты ожидают пенсионеров России в декабре 2023 года

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Стало известно, какие доплаты ожидают пенсионеров России в декабре 2023 года
В России
источник фото: pixabay.com

В декабре 2023 года некоторых пенсионеров ждет денежный бонус. Об этом информирует пенсионный эксперт Сергей Власов. По его данным, прибавку получат работающие пенсионеры, которые уволились недавно с работы.

Но повышение пенсий такие категории граждан получат лишь на третий месяц после увольнения. При этом начислят ранее пропущенные индексации.

В декабре также прибавку получат все пенсионеры после 80 лет. Теперь им доплатят 100% размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Сейчас она составляет 7567,33 рубля.  Впрочем, на прибавку могут рассчитывать только те, кому исполнилось 80 лет в ноябре. 

Информационное агентство «Informing»

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